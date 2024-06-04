У «Газпрома» большие проблемы

Экспортные доходы «Газпрома» рекордно снизились за два года с начала вторжения РФ в Украину и могут не восстановиться в течение десятилетия, пишет со ссылкой на источники в компании Financial Times.

Причиной такого стечения обстоятельств является снижение потребления российского природного газа в ЕС, который был основным источником энергии, но теперь европейские страны стремятся получать газ из альтернативных источников.

Россия отчасти компенсировала снижение спроса на ископаемое топливо за счет увеличения экспорта углеводородов в Индию и Китай, но без доступа к своим старым клиентам «Газпром» обречен на отставание и не вернет свои прежние позиции на рынке.