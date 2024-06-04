Глава государства напомнил, что по его инициативе «через месяц в Шуше пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств. Я посчитал, что проведение саммита раз в год будет недостаточно, поскольку есть необходимость в быстрых, то есть постоянных контактах, в то же время каждый саммит становится очередным шагом к укреплению нашего единства…»

Наши страны прилагают большие усилия по объединению тюркского мира. При определении приоритетов внешней политики Азербайджана в качестве приоритетных направлений было установлено укрепление тюркского мира, наши отношения с тюркскими государствами. В своем выступлении на церемонии инаугурации после президентских выборов этого года я заявил, что наша семья – это тюркский мир, другой семьи у нас нет. На самом деле это наглядно показывает политику нашей страны в этом направлении. Рад, что работа, проводимая в последние годы по линии Организации тюркских государств, еще больше укрепляет наше единство. Так сказал президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

Основные темы саммита будут связаны с транспортом и климатом, отметил глава государства: «И это естественно, потому что сегодня налаживание и расширение транспортных связей – это процесс, тесно связанный с объединением тюркского мира. В центре внимания находятся вопросы начала функционирования Срединного коридора и наращивания грузоперевозок. Здесь взаимодействуют все страны-члены Организации тюркских государств. Я считаю, что в нынешнее время в мире есть очень большая потребность в потенциале Срединного коридора. Мы должны провести широкий обмен мнениями по этой теме, нашим дальнейшим шагам».

Глава государства напомнил, что в этом году Азербайджан примет конференцию COP29: «Для нас это и большая ответственность, и большая честь».

Президент Алиев отметил, что «на освобожденных территориях сегодня создается широкая дорожно-транспортная инфраструктура, и компании из Турции активно участвуют в реализации этих гигантских проектов. Теперь любой человек, посещающий Шушу, проезжая по новой автомагистрали, воочию видит, что там строятся 7 тоннелей, 9 виадуков, множество мостов, и большинство подрядчиков – это компании из Турции. В то же время стремительными темпами идет процесс восстановления железных дорог. Подрядчиком железной дороги Горадиз - Агбенд также являются турецкие компании. То есть на освобожденных землях мы наглядно видим единство тюркского мира. Естественно, это нас радует и говорит о том, насколько все страны тюркского мира связаны друг с другом».

Глава государства особо отметил, что «уже восстановлены 4 города и 4 села и туда вернулись бывшие переселенцы. Уже более семи тысяч бывших переселенцев живут на землях своих предков, а к концу нынешнего года цифра достигнет как минимум 20 тысяч. Ведутся масштабные созидательные работы, благоустройство, и Карабах, Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов мира».

«Тюркский мир – большая семья, обладающая большим потенциалом, охватывающая большую географию. Транспортные маршруты, энергетические ресурсы, человеческий капитал, растущее население, положительная демографическая ситуация – это огромный потенциал. Наша задача – превратить этот потенциал в большую силу в мировом масштабе. Уверен, что это произойдет, мы это видим. Каждое заседание, каждый саммит – это очередной шаг к нашим целям», - сказал глава азербайджанского государства.