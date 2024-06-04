Ильхам Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре добавлено фото; обновлено 16:48
Наши страны прилагают большие усилия по объединению тюркского мира. При определении приоритетов внешней политики Азербайджана в качестве приоритетных направлений было установлено укрепление тюркского мира, наши отношения с тюркскими государствами. В своем выступлении на церемонии инаугурации после президентских выборов этого года я заявил, что наша семья – это тюркский мир, другой семьи у нас нет. На самом деле это наглядно показывает политику нашей страны в этом направлении. Рад, что работа, проводимая в последние годы по линии Организации тюркских государств, еще больше укрепляет наше единство. Так сказал президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.
Глава государства напомнил, что по его инициативе «через месяц в Шуше пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств. Я посчитал, что проведение саммита раз в год будет недостаточно, поскольку есть необходимость в быстрых, то есть постоянных контактах, в то же время каждый саммит становится очередным шагом к укреплению нашего единства…»
Основные темы саммита будут связаны с транспортом и климатом, отметил глава государства: «И это естественно, потому что сегодня налаживание и расширение транспортных связей – это процесс, тесно связанный с объединением тюркского мира. В центре внимания находятся вопросы начала функционирования Срединного коридора и наращивания грузоперевозок. Здесь взаимодействуют все страны-члены Организации тюркских государств. Я считаю, что в нынешнее время в мире есть очень большая потребность в потенциале Срединного коридора. Мы должны провести широкий обмен мнениями по этой теме, нашим дальнейшим шагам».
Глава государства напомнил, что в этом году Азербайджан примет конференцию COP29: «Для нас это и большая ответственность, и большая честь».
Президент Алиев отметил, что «на освобожденных территориях сегодня создается широкая дорожно-транспортная инфраструктура, и компании из Турции активно участвуют в реализации этих гигантских проектов. Теперь любой человек, посещающий Шушу, проезжая по новой автомагистрали, воочию видит, что там строятся 7 тоннелей, 9 виадуков, множество мостов, и большинство подрядчиков – это компании из Турции. В то же время стремительными темпами идет процесс восстановления железных дорог. Подрядчиком железной дороги Горадиз - Агбенд также являются турецкие компании. То есть на освобожденных землях мы наглядно видим единство тюркского мира. Естественно, это нас радует и говорит о том, насколько все страны тюркского мира связаны друг с другом».
Глава государства особо отметил, что «уже восстановлены 4 города и 4 села и туда вернулись бывшие переселенцы. Уже более семи тысяч бывших переселенцев живут на землях своих предков, а к концу нынешнего года цифра достигнет как минимум 20 тысяч. Ведутся масштабные созидательные работы, благоустройство, и Карабах, Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов мира».
«Тюркский мир – большая семья, обладающая большим потенциалом, охватывающая большую географию. Транспортные маршруты, энергетические ресурсы, человеческий капитал, растущее население, положительная демографическая ситуация – это огромный потенциал. Наша задача – превратить этот потенциал в большую силу в мировом масштабе. Уверен, что это произойдет, мы это видим. Каждое заседание, каждый саммит – это очередной шаг к нашим целям», - сказал глава азербайджанского государства.
* * * 12:09
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря ТЮРКПА Мехмета Сурейя Эра, председателя Великого Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова, председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Шакиева, председателя Сената Верховного Меджлиса Узбекистана Танзилю Нарбаеву, председателя Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Тёре и заместителя председателя Национального собрания Венгрии Марту Матрай.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.