Киев просит союзников ускорить обучение пилотов

Украинские власти недовольны тем, как идет подготовка пилотов для истребителей F-16, которые они в ближайшее время должны получить от западных союзников, пишет Politico.

Украинская сторона неоднократно говорила администрации президента США Джо Байдена, что готова немедленно отправить в США 30 пилотов для обучения пилотированию F-16. Однако до конца сентября к обучению будет допущено лишь 12 украинских пилотов. Центры подготовки в Румынии и Дании также не могут принять столько украинских пилотов, сколько хотелось бы Киеву.

Ускорить подготовку украинских пилотов Пентагон просили и представители сенатского комитета по разведке. Однако американские власти ссылаются на ранее заключенные с другими странами соглашения о подготовке пилотов F-16, которые они должны выполнить, пишет Politico.

Напомним, что Украина долго просила западных союзников предоставить ей F-16, однако сначала затягивалось принятие решения о передаче истребителей, затем из-за сложностей логистики — их отправки, а теперь возникли трудности и с подготовкой пилотов.