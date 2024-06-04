Единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией, закрыта. Из-за схода лавин в Грузии дорога Верхний Ларс закрыта для всех видов транспорта. Сообщается, что в реке Терек поднялся уровень воды, эвакуированы все сотрудники единственного действующего сухопутно-таможенного пункта пропуска Грузии с Россией.

Сотрудники Национального агентства по охране окружающей среды и геологи вылетели на вертолете пограничной полиции. Закрыта также дорога вблизи Гвелети. Сообщается, что движение транспортных средств в обоих направлениях ограничено.