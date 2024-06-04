В МВД России сообщили, что инцидент со стрельбой в Москве, по предварительным данным, был заказным убийством. Возбуждено дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему).

* * * 12:25

В Москве неизвестный открыл стрельбу из автомата по прохожим. По предварительным данным, один человек убит.

По данным российских телеграм-каналов, стрелок был одет во все черное: черные штаны, куртка и кепка. Он добил раненого выстрелами в голову.

На месте происшествия находятся полиция и несколько автомобилей скорой. Стрелка пока не нашли, место происшествия оцеплено.

В московской прокуратуре сообщили, что на улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с огнестрельным ранением. В Москве введен план «Перехват».