Тофик Ягублу предстанет перед судом

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Эльнура Нуриева, дата подготовительного заседания пока не назначена.

По этому делу также проходит журналист Эльнур Мамедов (Вагифоглу), который ранее обвинялся в мошенничестве и других преступлениях.

Отметим, что Ягублу был задержан 14 декабря прошлого года. Ему предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов) УК Азербайджана.

Потерпевшим по делу проходит некий Эльшан Гусейнов.