Венгрия не поддастся давлению Запада и не откажется от выгодных поставок нефти и газа из РФ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на сессии Петербургского международного экономического форума, передают зарубежные СМИ.

"Несмотря на все геополитическое и идеологическое давление, мы не готовы отказаться от эффективных партнерств, которые у нас есть в сфере энергопоставок", - сказал министр.

Он отметил в этом контексте сотрудничество с Россией, указав, что его "неоднократно спрашивали, почему Венгрия продолжает покупать газ и нефть в России".

"Когда принимаем решение покупать энергоресурсы у того или иного источника, это не политическое решение и заявление с нашей стороны", - сказал он, подчеркнув, что для Будапешта это практический вопрос.

По его словам, поставки энергоносителей стали заложниками политической и идеологической ситуаций.

"Вне зависимости от всего давления, с которым мы сталкиваемся за последние два с половиной года, Венгрия по-прежнему отказывается рассматривать энергетическую политику как некий компонент геополитической повестки. Для нас энергопоставки - это исключительно практический вопрос, это вопрос, который определяется физическими и математическими параметрами", - подчеркнул Сийярто.