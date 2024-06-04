Две Кореи продолжают «войну воздушных шаров»

За неделю Северная Корея отправила в сторону Южной более тысячи воздушных шаров с мусором и навозом, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Южнокорейские жители опасаются, что противостояние может перерасти в прямую конфронтацию.

Человеческих жертв пока не было, но мешки с мусором порой падают на автомобили и разбивают лобовые стекла.

Напомним, что 28 мая Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею, объясняя поступок принципом «око за око» — активисты в Южной Корее регулярно посылают на Север воздушные шары с пропагандой против северокорейских властей.