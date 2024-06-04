Сбивший насмерть турецкого профессора Максудов предстанет перед судом

Завершилось предварительное следствие по делу заведующего отделением токсикологии Клинического медицинского центра Азера Максудова, обвиняемого в убийстве по неосторожности известного тюрколога, профессора Стамбульского университета Мармара Арифа Аджалоглу в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает haqqin.az, материалы дела направлены в Сабунчинский районный суд. Дело находится в производстве судьи Анара Рзаева. Подготовительное судебное заседание назначено на 20 июня.

Инцидент произошел 15 ноября прошлого года возле Бакинского Олимпийского стадиона. А.Максудов, управляя автомобилем марки Mercedes, сбил переходящего дорогу Арифа Аджалоглу (1956 г.р.). Аджалоглу был доставлен в больницу, где скончался.

Против А.Максудова выдвинуто окончательное обвинение по статье 263.2 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности).

Следует отметить, что А.Максудов является заведующим отделением токсикологии Клинического медицинского центра. Инцидент произошел, когда он возвращался домой. После аварии Максудов остановил машину и сам отвез Аджалоглу в больницу. В отношении Максудова в период следствия была избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

На момент происшествия Ариф Аджалоглу, преподаватель Стамбульского университета Мармара, прибыл в Баку по приглашению Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) для участия в конференции.