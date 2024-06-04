Крах немецкого туристического гиганта застал Турцию врасплох

Один из трех крупнейших туроператоров Европы - компания FTI - со штаб-квартирой в Мюнхене обанкротилась из-за политики низких цен и ошибочной рыночной стратегии. Новость о банкротстве компании, ежегодно привозившей в Турцию более 1 миллиона туристов, вызвала шок, особенно в сфере туризма Антальи и Аланьи.

Туристические специалисты сообщили, что на этот год через компанию было забронировано 400 тысяч поездок, но платежи не были произведены. Сразу после новости о банкротстве по координации с Министерством культуры и туризма Турции был создан кризисный штаб.

Глава Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземного моря (AKTOB) Каан Кавалоглу, оценивая краткосрочные и долгосрочные последствия решения о банкротстве компании, имеющей 12 отелей в Турции и, по слухам, миллионы евро долгов перед отелями Средиземноморского региона, отметил, что FTI привозила в Турцию не только немецких, но и французских, голландских и английских туристов.

«Пока неясно, кто именно будет покрывать процесс страхования после банкротства компании. Ситуация остается неопределенной», — заявил Каан Кавалоглу.