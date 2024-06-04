Испания подает в суд на Израиль

Власти Испании приняли решение присоединиться к судебному иску, поданному ЮАР против Израиля в Международный суд ООН. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Испания собирается вступить в дело Международного суда ООН, начатое ЮАР из-за ситуации в Газе, и Испания поддержит решение суда",- сказал дипломат, отвечая на вопрос, считает ли Мадрид происходящее в Газе геноцидом.

Напомним, что отношения между Испанией и Израилем усугубились на фоне решения Мадрида признать Палестину как государство. 27 мая министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что отдал распоряжение МИД страны направить ноту в посольство королевства в еврейском государстве, запрещающую испанскому консульству в Иерусалиме предоставлять консульские услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан.