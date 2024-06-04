Пашинян благодарит Россию

Российские партнеры ведут масштабную работу по восстановлению железной дороги. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В вопросе строительства новых мостов мы поговорили с международными партнерами, надеемся, они окажут нам поддержку.

Я понимаю, что для восстановления полноценной работы железной дороги наши российские партнеры проводят довольно масштабную работу.

На первом этапе у нас объективно не было необходимости в международной поддержке, даже для работ по очистке, поисково-спасательных работ. Вот сейчас нам нужна реальная поддержка в восстановлении и возмещении ущерба людям, и очень важно, чтобы у вас был список возможных форм поддержки в переговорах с международными партнерами, чтобы наши партнеры могли выбрать подходящий для себя вариант», – сказал армянский премьер.