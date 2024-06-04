В Госдуме цитируют убийцу из культового фильма и «машут ядерной дубинкой»

Россия может нанести ядерный удар по любой стране НАТО и не только и не станет бесконечно «играть» с Западом по этому вопросу. Такое заявление «Парламентской газете» сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Технически, исходя из наших возможностей, мы можем нанести удар по любой стране — и НАТО, и не НАТО, и любой вообще. Но вот на каких основаниях мы будем такие решения принимать, это уже посмотрим исходя из конкретной ситуации», — сказал Картаполов.

По его словам, западные политики делают «провокативные» заявления, но это «информационные атрибуты чего-то другого» — поставок нового вооружения, подготовки масштабных операций и маневров в Украине.

«Нет такой гнусности, на которую не мог бы решиться Запад. Последние мировые события это более чем убедительно демонстрируют. Поэтому готовиться нужно к любому варианту развития событий», - продолжает обвинять Картаполов.

«Они думают, что могут бесконечно с нами играть, — нет, не могут. Помните, как говорилось в замечательном советском фильме «Место встречи изменить нельзя»: «Да ты не бойся, мы тебя небольно зарежем. Чик — и ты уже на небесах». И тут будет так же», — заключил Картаполов.

Накануне в ходе общения с представителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин призвал страны Запада не вынуждать его угрожать им ядерным оружием и не обвинять российские власти в том, что они «машут ядерной дубинкой». «Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования ядерного оружия. Почему-то на Западе считают, что мы никогда его не используем. Почитайте нашу ядерную доктрину», — сказал Путин. Он напомнил, что до сих пор только США использовали ядерное оружие, ударив по Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны. При этом американские бомбы были мощностью 20 килотонн, а мощность российского тактического ядерного оружия составляет 70–75 килотонн, подчеркнул Путин.