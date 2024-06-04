От ХАМАС ждут ответа

Главный советник Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк в среду находился в Каире, сообщили «Голосу Америки» представители администрации.

Отмечается, что он передал через ключевых посредников, Катара и Египта, послание Байдена, в котором говорится, что ХАМАС должен подписать предложенное мирное соглашение.

Как стало известно, ранее на этой неделе президент США разговаривал с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани и сообщил ему, что план «представляет собой конкретную дорожную карту прекращения кризиса в Газе».