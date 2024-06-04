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В соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о стимулировании использования транспортных средств с электрическим двигателем ОАО «Азеришыг» продолжает работу в этом направлении. В преддверии предстоящего в стране COP29 в Баку и регионах создается необходимая инфраструктура зарядных пунктов, которые обеспечиваются стабильной электроэнергией. Об этом говорится в сообщении в ОАО «Азеришыг». Согласно сообщению, зарядные станции обеспечиваются зеленой энергией. Это, в свою очередь, служит защите окружающей среды. Устанавливаемые ОАО станции с установленной высокой мощностью и быстрым, стабильным током заряжают электромобили в короткие сроки качественной электроэнергией.

В марте-мае текущего года на территории Баку завершились монтажные работы в Центре обучения и инноваций ОАО «Азеришыг», на подстанции «Ичеришехер», на подстанции Sea Breeze-1 мощностью 110/35 кВ, расположенной в поселке Нардаран, на территории торгового предприятия, расположенного на дороге Гала - Мардакян. Также в регионах зарядные пункты установлены на подстанции «Гаджиалылы» мощностью 110/35/10 кВ в Габале, на 71-м километре дороги Алят - Астара в Сальяне, на 6 участках в Карабахе и Восточном Зангезуре - центрах цифрового управления электрической сети в Зангилане и Джебраиле, на подстанциях «Ходжалы» и «Шуша-1», на цифровой подстанции «Физули», а также на узловой подстанции «Гадрут». После этого процесс будет продолжен как в Баку, так и в регионах.