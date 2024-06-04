Госагентство о сертификации учителей

В прошлом году на этапе собеседования не смогли пройти сертификацию 30 учителей. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров на информационной сессии для представителей СМИ, посвященной сертификации учителей.

Багиров отметил, что большинство из тех, кто не прошел этап собеседования, относятся к средней возрастной группе педагогов. Директор агентства подчеркнул, что молодые кандидаты обычно показывают успешные результаты на конкурсе: «Здесь явно видна проблема, связанная с методом преподавания».

Багиров добавил, что средняя ежемесячная зарплата учителя, успешно прошедшего сертификацию, составляет до 1300 манатов. Независимо от результатов сертификации, зарплата всех учителей была повышена. Были определены их учебные потребности.

Начиная с 2022 года, в зависимости от результатов сертификации, зарплата увеличивается дифференцированно: «В конце этой недели будет проведена повторная сертификация с участием около 8000 учителей. Мы верим, что большинство наших учителей успешно пройдут этот процесс».