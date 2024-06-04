Госагентство о сертификации учителей
В прошлом году на этапе собеседования не смогли пройти сертификацию 30 учителей. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров на информационной сессии для представителей СМИ, посвященной сертификации учителей.
Багиров отметил, что большинство из тех, кто не прошел этап собеседования, относятся к средней возрастной группе педагогов. Директор агентства подчеркнул, что молодые кандидаты обычно показывают успешные результаты на конкурсе: «Здесь явно видна проблема, связанная с методом преподавания».
Багиров добавил, что средняя ежемесячная зарплата учителя, успешно прошедшего сертификацию, составляет до 1300 манатов. Независимо от результатов сертификации, зарплата всех учителей была повышена. Были определены их учебные потребности.
Начиная с 2022 года, в зависимости от результатов сертификации, зарплата увеличивается дифференцированно: «В конце этой недели будет проведена повторная сертификация с участием около 8000 учителей. Мы верим, что большинство наших учителей успешно пройдут этот процесс».
Багиров сообщил, что впервые будут проведены сертификационные экзамены по иностранным языкам и математике: «Около 25000 учителей впервые будут привлечены к сертификации в этом году. Средняя ежемесячная зарплата учителя, успешно прошедшего сертификацию, составляет до 1300 манатов».
Заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли сообщил, что разрабатывается новый подход к приему на работу директоров.
Результаты учителей, успешно прошедших сертификацию и показавших высокие результаты, будут учитываться при приеме на работу директоров и их заместителей: «Для учителей, не достигших успеха в процессе, организованном в 2022 году, было создано 57 учебных центров, проведено 48 академических часов тренингов.
Всего в этих тренингах приняли участие 2380 педагогов. 80% учителей, принявших участие в обучении, успешно прошли повторную сертификацию. 493 учителя по азербайджанскому языку и литературе и 5495 учителей начальных классов, которые не смогли пройти сертификацию в 2023 году, были привлечены к повторным тренингам».