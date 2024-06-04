Кремль о громких заявлениях Путина

По его словам, которые приводит «Коммерсант», это заявление «прозрачно говорит» о том, что поставки оружия для ударов по России не останутся без последствий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «важным» вчерашнее заявление Владимира Путина об ответе России на поставку Украине оружия для ударов по российским территориям.

«Президент сказал то, что хотел сказать. Это очень важное заявление. Заявление весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий. И эти последствия обязательно будут», — сказал на брифинге Дмитрий Песков.

Называть конкретные страны, которые получат российское оружие, он отказался.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств пригрозил поставить оружие для ударов по тем, кто помогает Украине. Так он прокомментировал отправку Украине высокоточного оружия.

Песков также назвал «ожидаемой» реакцию Японии на условия мира, которые Владимир Путин озвучил на встрече с представителями иностранных СМИ. 5 июня президент РФ сообщил, что мирным переговорам с Японией мешает позиция Токио в войне РФ против Украины, а принадлежность Курильских островов не подлежит пересмотру.

«Достаточно ожидаемая (реакция). Здесь наша позиция абсолютно понятна. Она озвучена главой государства», — сказал Дмитрий Песков.

После того как Владимир Путин озвучил позицию России по мирным переговорам с Японией, генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что Москва пытается переложить на Токио ответственность за сложные российско-японские отношения. Он назвал подобное «крайне несправедливым и категорически неприемлемым». Генсек правительства отметил, что Япония продолжает придерживаться плана решения проблем северных территорий (Курильская гряда) и заключения мирного договора.