Разводиться стало дороже

Внесены изменения в размеры государственной пошлины в Азербайджане и для консульских операций, проводимых в диппредставительствах Азербайджана за рубежом. Это отражено в поправке к закону «О государственной пошлине», указ о применении которой подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, за расторжение брака на основании постановления суда в случае, если в постановлении не указано, какая из сторон должна заплатить госпошлину, ее (госпошлину) в размере 15 долларов платит первая из обратившихся сторон.