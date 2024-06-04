Распоряжение Алиева об иностранцах

Президент Ильхам Алиев 6 июня подписал распоряжение о мерах по привлечению к трудовой деятельности в Азербайджане высококвалифицированных иностранцев и лиц без гражданства.

Распоряжение опубликовано на официальном сайте президента АР.

Глава государства поручил учредить программу высококвалифицированных мигрантов с целью расширения возможностей привлечения к оплачиваемой трудовой деятельности в стране высококвалифицированных иностранцев и лиц без гражданства.

Кабинету Министров поручено в 3-месячный срок подготовить и представить президенту проекты нормативно-правовых актов, устанавливающих льготы для высококвалифицированных мигрантов, получивших положительный ответ на свое обращение, и членов их семей (документы и их количество, требуемое для получения права на пребывание в стране и занятие в ней оплачиваемой трудовой деятельностью, сроки разрешения, освобождение от разрешения на работу, период рассмотрения обращений и т.д.).

Также Кабмину предписано при согласовании с главой государства утвердить в 3-месячный срок критерии и порядок признания иностранцев высококвалифицированными мигрантами.

Государственной миграционной службе (ГМС) поручено в 2-месячный срок создать портал, обеспечивающий по принципу «одного окна» прием заявок от участников программы и ответов на них.

В свою очередь, МИД Азербайджана надлежит пропагандировать и продвигать программу через свои зарубежные диппредставительства и консульства.