Противоречивые новости: что с нефтью?

Отдел экономики 15:30

Как сообщалось ранее, за последние несколько дней цена нефти на мировом рынке неуклонно снижалась, хотя и медленными темпами, и опустилась ниже 80 долларов. Данная тенденция началась накануне встречи министров энергетики стран ОПЕК+, состоявшейся 2 июня, и продолжилась после встречи. Страны ОПЕК+ сохранили в силе ранее заключенное соглашение о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки, но решили постепенно ее увеличивать, начиная с сентября. Это оказало влияние на рынок, поскольку трейдеры пытаются продать находящуюся сейчас у них в руках нефть, прогнозируя увеличение предложения на рынке осенью. С другой стороны, одним из важных факторов, влияющих на формирование цен на нефть, являются неоднозначные новости об экономических показателях США и Китая. На фоне этих новостей снижение цен на нефть сменилось небольшим ростом на торгах, состоявшихся утром 6 июня. Августовский фьючерс Brent с утра растет на 0,4 процента, до 78,73 доллара за баррель, июльский фьючерс WTI показывает рост на 0,5 процента, до 74,47 доллара за баррель.

Как пишет OilCapital.ru, аналитики ждут, что ФРС США все-таки начнет цикл понижения процентных ставок в сентябре, что позитивно скажется на экономическом росте и, значит, росте спроса на энергоносители. Но это не точно, поскольку экономическая активность в США в секторе услуг растет, а рост самого крупного сектора экономики Штатов может ускорить инфляцию и свести на нет ожидания снижения ставок. Не в пользу нефти сыграли ее запасы в США: запасы сырой нефти, вопреки прогнозам, выросли на 1,2 миллиона баррелей, запасы бензина — на 2,1 миллиона баррелей, дистиллятов — на 3,2 миллиона баррелей. Рост запасов сырья и топлива в начале сезона отпусков — тревожный, «медвежий сигнал» о слабом спросе со стороны американских НПЗ. После встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в эти выходные, на которой обсуждались сырьевые рынки и сохранялись ограничения на поставки, швейцарская группа Julius Baer выпустила записку для клиентов и рынка, в которой указала на свою точку зрения на то, что цены на нефть достигнут 70 долларов в этом году. Однако геополитика остается «элементом шума», который может повлиять на цены.

«Хотя решение о поэтапном прекращении сокращения поставок, которое начнется позднее в этом году, может показаться удивительным, оно просто признает, что нефтяные страны стали опасаться потери доли рынка», - оценивает Julius Baer, который считает, что предложение достаточно, а рыночный климат имеет тенденцию к изменению в сторону охлаждения. «Решение состоит в том, чтобы сохранить квоты на добычу примерно без изменений до конца 2025 года, но постепенно отказываться от добровольных сокращений в период с конца 2024 по конец 2025 года. Этот результат может быть довольно медвежьим для нефтяного рынка, поскольку рост добычи теперь официально объявлен», — отмечает Норберт Рюкер, руководитель отдела экономики и исследований нового поколения Julius Baer. Швейцарская группа также указывает на рыночную сбалансированность в последние месяцы, даже несмотря на ранее объявленные ограничения поставок, при этом расширение спроса компенсируется увеличением предложения, особенно из Америки. Обычно на цену нефти влияет и то, как меняется объем стратегических нефтяных запасов США. После широкомасштабной военной интервенции России против Украины и введения Западом тотальных санкций против Москвы Соединенные Штаты высвободили 180 миллионов баррелей нефти из своих стратегических нефтяных резервов, чтобы предотвратить рыночный кризис. В настоящее время идет процесс пополнения этих ресурсов. Для этого США закупают 3 миллиона баррелей нефти в месяц и закачивают их в резервуары.