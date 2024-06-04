Турция и Узбекистан формируют новый альянс?

В политических кругах Турции считают, что этот визит Мирзиёева имеет историческое значение не только в контексте двусторонних отношений, но и с точки зрения будущего регионально-глобального сотрудничества, формирований и проектов, в центре которых находятся две страны.

Председатель Центра кризисных и политических исследований в Анкаре Мехмет Сейфеддин Эрол рассказал о важности отношений между Турцией и Узбекистаном в контексте визита узбекского президента.

По словам Эрола, линия Анкара-Ташкент может сыграть важную роль с точки зрения деятельности в рамках Организации тюркских государств, Организации экономического сотрудничества, проекта «Один пояс и один путь» и стабильности в Афганистане: «Другими словами, Турция и Узбекистан, как два балансирующих государства в центральной географической зоне, берут на себя эту историческую роль в процессе нового формирования региональной и глобальной геополитики».

«Одним из основных вопросов на повестке дня двусторонних отношений является, безусловно, экономическая дипломатия. Турция занимает четвертое место среди торговых партнеров Ташкента. К концу 2023 года объем взаимной торговли достиг 3,1 миллиарда долларов.

Ожидается, что в ближайшие два года он вырастет до 5 миллиардов долларов, а в долгосрочной перспективе новая цель установлена на отметке в 10 миллиардов долларов. В настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 1 900 предприятий с турецким капиталом, и планируется, что высокоуровневые деловые встречи, которые состоятся сегодня, способствуют дальнейшему увеличению этого показателя», - заключил эксперт.