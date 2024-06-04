Турция приобрела новейшие американские истребители

Сегодня посол США в Турции Джефри Флейк заявил о значительном шаге в сфере сотрудничества между Турцией и Соединенными Штатами. Он сообщил о приобретении Турцией новейших истребителей F-16 Block 70 и модернизации существующего парка истребителей F-16.

Посол выразил благодарность Министерству национальной обороны и Министерству иностранных дел Турции за это и подчеркнул, что этот шаг соответствует национальным интересам обеих стран.

В своем заявлении, опубликованном сегодня, Государственный департамент США подчеркнул, что приобретение Турцией новейших истребителей F-16 Block 70 является важным событием: «Этот шаг подтверждает непоколебимость партнерства между США и Турцией в области обеспечения безопасности».