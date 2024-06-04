Россиянам и белорусам эстонская недвижимость недоступна

Правительство Эстонии приступило к рассмотрению вопроса об ограничении права покупки недвижимости гражданам России и Беларуси, сообщил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.

"Правительство обсудило вопрос ограничения покупки недвижимости для граждан России и Беларуси исходя из соображений безопасности. Мы работаем над программой действий правительства по снижению риска использования приобретаемой недвижимости в целях разведки, диверсий или иной антиэстонской деятельности", - сообщил он журналистам.

По словам министра, "если в настоящее время существуют ограничения на покупку приграничных земель, то в будущем эти ограничения затронут территорию всей Эстонии".