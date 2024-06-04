Вслед за СОР29 Азербайджан примет глобальных технотитанов

В рамках начавшей 4 июня в Женеве (Швейцария) работу ежегодной сессии Совета Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union - ITU) принято решение о проведении Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (World Telecommunication Development Conference) в 2025 году в Азербайджане. Решение было единогласно одобрено Советом ITU.

Утверждение Азербайджана в качестве принимающей стороны столь престижного мероприятия – результат растущей репутации страны в сфере телекоммуникаций, а также успешного сотрудничества с ITU на протяжении многих лет. Именно благодаря заботе и вниманию президента Ильхама Алиева к развитию ИКТ в стране, Азербайджан впервые в регионе СНГ получил возможность провести мероприятие такого уровня.