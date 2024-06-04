Вслед за СОР29 Азербайджан примет глобальных технотитанов
В рамках начавшей 4 июня в Женеве (Швейцария) работу ежегодной сессии Совета Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union - ITU) принято решение о проведении Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (World Telecommunication Development Conference) в 2025 году в Азербайджане. Решение было единогласно одобрено Советом ITU.
Утверждение Азербайджана в качестве принимающей стороны столь престижного мероприятия – результат растущей репутации страны в сфере телекоммуникаций, а также успешного сотрудничества с ITU на протяжении многих лет. Именно благодаря заботе и вниманию президента Ильхама Алиева к развитию ИКТ в стране, Азербайджан впервые в регионе СНГ получил возможность провести мероприятие такого уровня.
Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций — одно из крупнейших и наиболее важных мероприятий ITU, проводимых каждые четыре года для обсуждения глобальных тенденций в области кибербезопасности, цифровой инклюзивности, ИКТ-приложений, инноваций и регулирования в сфере ИКТ.
Цель десятидневного мероприятия – собрать вместе лидеров глобальных ИКТ брендов, экспертов, госчиновников и представителей других заинтересованных сторон для обсуждения и разработки стратегии будущего развития ИКТ.
На проходящем в Женеве заседании нашу страну представляет делегация Министерства цифрового развития и транспорта. Выступивший в ходе обсуждений заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов поблагодарил членов Совета ITU за оказанное нашей стране высокое доверие.
Заместитель министра проинформировал участников мероприятия о развитии ИКТ-инфраструктуры в стране, образовательных проектах в сфере ИКТ и работе, проделанной в области цифровой трансформации.