akart стал первым финтех-решением, получившим лицензию ЦБА

Таким образом, akart, которая впервые в телекоммуникационном секторе Азербайджана смогла объединить в себе банковские операции и возможности мобильной связи, стала первым финтех-решением, получившим эту лицензию.

Следует отметить, что этот продукт позволяет клиентам удобно совершать безналичные расчеты и платежи, обеспечивая быстрые переводы денег с карты на карту, оплату коммунальных услуг и прочие операции. Кроме того, akart предлагает такие возможности, как бесконтактная оплата через Apple Pay и Google Pay, кешбек в размере до 100 AZN и бонус в виде интернет-трафика в объеме до 10 ГБ в месяц, а также расширяющуюся партнерскую сеть со специальными предложениями и ряд других преимуществ.

В целом виртуальная карта представляет собой удобное и экономичное решение для онлайн-банкинга для клиентов с ограниченным доступом к традиционным банковским услугам. Цель данного решения заключается в содействии безналичным платежам среди населения страны посредством akart, упрощая доступ к финансовым услугам в Азербайджане и способствуя развитию цифровой экосистемы страны.