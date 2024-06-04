Молдова без Приднестровья не хочет

Власти Молдовы намерены вступить в ЕС вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на данные референдума, где население высказалось за независимость региона и последующее присоединение к России. Об этом заявила вице-премьер Молдовы по евроинтеграции Кристина Герасимов, передают зарубежные СМИ.

"Мы хотим, чтобы вся Республика Молдова сразу присоединилась к европейскому пространству. Мы видим, что приднестровский регион уже очень хорошо интегрирован в европейское экономическое пространство. Если рассмотреть данные по торговле за первые месяцы 2024 года, то увидим, что 80% торговли из приднестровского региона идет на европейский рынок. Это гораздо более высокий процент, чем в целом по стране. Надеемся, что это преимущество, которое есть у приднестровского региона, станет преимуществом и при внедрении европейского законодательства, при подготовке к вступлению", - сказала вице-премьер.

В то же время она не исключила, что Молдова может вступить в ЕС и без Приднестровья, отметив, что такой сценарий должен быть согласован с руководством Евросоюза.

"Это будет решение, принятое по согласованию с ЕС, в истории которого уже есть пример интеграции государства с замороженным конфликтом на его территории - случай Кипра. Разумеется, мы хотим интегрироваться как унитарное государство, но такой сценарий будет обсуждаться позже с Брюсселем, если это будет необходимо", - подчеркнула вице-премьер.