Шольц назвал основные цели саммита по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о целях мирного саммита, который состоится в Швейцарии в середине июня.

Tagesschau сообщает, что канцлер преуменьшил ожидания от мероприятия, инициированного Украиной. «Там не будет мирных переговоров. Мы все еще далеки от этого, пока Россия верит, что сможет достичь своих целей на поле боя», - заявил Шольц.

По словам канцлера, речь идет о привлечении стран со всего мира, чтобы дать понять Москве, что международное право и Устав ООН действуют. Он также подчеркнул, что РФ должна вывести свои войска из Украины. «Бундесвер должен быть усилен, а Киев обязан получить помощь», - добавил Шольц.