*** 16:32

В Москве задержан по подозрению в сборе данных, касающихся военной деятельности России, гражданин Франции. Об этом информирует Следственный комитет Российской Федерации.

Согласно информации следствия, подозреваемый в течение нескольких лет осуществлял целенаправленный сбор данных, касающихся военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.

При этом отмечается, что он имел умысел на неисполнение «обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов», которая предусмотрена российским законодательством.

По данным следственного органа, французский гражданин «в этих целях неоднократно посещал» РФ, в том числе Москву, и встречался с российскими гражданами. Его задержали и доставили в подразделение московского СК с целью проведения следственных действий.