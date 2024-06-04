В эфире Baku TV состоялась премьера фильма "Мунаввер Рзаева: страницы большой жизни", в котором повествуется о жизни заслуженной художницы, скульптора, первой художницы-монументалистки Азербайджана.

Сценарий короткометражного фильма был написан по мотивам письма М.Рзаевой в Азербайджанский государственный архив. В нем она рассказала историю своей жизни, начиная с беззаботного детства в Шуше.

Фильм доступен к просмотру по ссылке ниже.