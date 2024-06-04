Китай агрессивно вербует летчиков-истребителей

Китайские военные, судя по всему, активизируют усилия по вербовке действующих и бывших западных летчиков-истребителей, применяя новые и более изощренные тактики, чтобы заманить западных специалистов.

США и некоторые ближайшие партнеры по разведке предупредили, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) использует частные компании, в том числе по подбору корпоративного персонала, чтобы западные летчики оставались в неведении о связях с китайскими военными, пока не станет слишком поздно.

Успешное осуществление Китаем этих планов может свести на нет преимущества Запада или даже расширить возможности китайских истребителей в случае прямого конфликта.

В бюллетене, выпущенном альянсом «Пять глаз», в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, говорится, что НОАК использует частные компании в ЮАР и Китае для поиска западных пилотов и их привлечения выгодными зарплатами.

Бюллетень предупреждает, что связи с китайским правительством или военными зачастую скрываются.