В Иране задержан «израильский шпион»

В городе Ардебиле (север Ирана) был задержан мужчина подозреваемый в шпионаже в пользу Израиля. Об этом иранские СМИ сообщают со ссылкой на Министерство разведки страны.

"Задержанный мужчина родом из одной из южных провинций страны. Через одну из социальных сетей он поддерживал контакт с высокопоставленными офицерами "Моссада" и под видом выполнения редакционной работы собирал необходимую "Моссаду" информацию внутри страны", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подозреваемый пытался бежать из страны, но был задержан.