Азербайджан против Казахстана в четвертьфинале чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня проведет четвертьфинальный матч чемпионата Европы. В 19:00 по бакинскому времени в Сараево подопечные Эльшада Гулиева сыграют с Казахстаном.

Напомним, на групповой стадии наша команда одержала три победы – над Бельгией (3:0), Италией (2:1) и Францией (3:1). С 9 очками мы уверенно заняли в группе «F» 1-е место. Затем в 1/8 финала сборная Азербайджана победила Болгарию – 3:1.

Сборная Казахстана начала с поражения от Греции (0:1), но затем обыграла Англию (7:0) и Украину (3:2) и заняла 1-е место в своей группе. В 1/8 финала казахи победили Словению со счетом 1:0.

Победитель матча Азербайджан – Казахстан в полуфинале встретится с сильнейшим в паре Сербия – Бельгия.

Всего на чемпионате Европы изначально выступали 24 команды. Они были поделены на шесть групп. По две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные среди занявших 3-и места вышли в 1/8 финала.

Сборная Азербайджана выиграла чемпионат Европы в 2022 году. И тогда, и сейчас команда, возглавляемая Эльшадом Гулиевым, обошлась без легионеров.