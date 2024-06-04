В рамках Белорусской агропромышленной недели состоялась встреча глав аграрных ведомств Азербайджана и Беларуси – Меджнуна Мамедова и Сергея Бартоша. В ходе беседы министры обсудили ряд важных вопросов, в том числе касающихся проектирования агрогородка, возведения крупного молочно-товарного комплекса, подготовки высококлассных специалистов, передают белорусские СМИ.

Бартош подчеркнул, что в проектировании агрогородка важно учесть много важных нюансов, в первую очередь развитие производственной сферы, необходимой социальной инфраструктуры.

«Наши специалисты готовы высказать свои предложения, помочь в проектировании и сопровождении строительных работ, обучении специалистов, которые в перспективе будут работать на современном МТК. И еще один важный момент, необходимый для успешного развития отрасли животноводства, – прочная кормовая база. Вырастить и сохранить качественные травяные корма – от этого во многом и зависит результат», - сказал он.

Меджнун Мамедов в свою очередь поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием и подчеркнул, что накануне делегация посетила несколько сельхозпредприятий. Особое внимание уделили работе современных молочно-товарных комплексов, благоустройству агрогородков, созданию там социальной инфраструктуры.

«Во время поездки в Беларусь возникла идея попробовать белорусские семена разных сортов на наших землях, чтобы в ближайшей перспективе, возможно, организовать поставки их на наш рынок. В плане обучения специалистов также есть предложение: организовать конкретную программу по обучению в Беларуси выпускников наших вузов, а также тех, кто уже проработал пару лет в сельском хозяйстве. Чтобы помимо теории смогли поработать несколько месяцев в ваших сельхозорганизациях: на фермах и полях. Для вас это дополнительная рабочая сила, а для них – опыт, который, безусловно, пригодится им в дальнейшей работе», – подчеркнул Меджнун Мамедов.