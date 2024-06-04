В Куре ищут трех пропавших фото; видео
Сотрудники МЧС продолжают поиски трех человек, предположительно, утонувших при падении автомобиля в Куру 2 июня на территории села Хунанлар Товузского района, сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно информации, в настоящее время идут интенсивные поиски по направлениям, по которым, предположительно, утонули жители Товузского района Джафаров Вугар (1992 г.р.), Гулиев Турал (1989 г.р.) и Садыхов Эльхан (1988 г.р.).
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