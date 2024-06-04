Байден: «Не разрешаем бить по Кремлю...»

«Его разрешается использовать вблизи границы, когда они (российские вооружения) используются по ту сторону границы для атаки на конкретные цели в Украине, — сказал Байден. — Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю».

Корреспондент АВС спросил президента США, не беспокоит ли его то, что, как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, поставки высокоточного оружия для его использования по целям на российской территории являются прямым участием в войне.

«Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек», — ответил Байден. «Он... изо всех сил старается удержать свою страну, продолжая при этом наступление. Мы не говорим о том, чтобы дать им (украинцам - ред.) оружие для удара по Москве, для удара по Кремлю … Только по ту сторону границы, где они подвергаются сильному обстрелу из обычного оружия, которое русские используют для вторжения в Украину и убийства украинцев», — сказал Джо Байден.

Президент США находится во Франции, где отмечается 80-летие высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, способствовавшее падению нацистской Германии и окончанию Второй мировой войны. Позже в четверг Байден планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию в Украине.