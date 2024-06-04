Байден: Тиран будет побежден

Ранее король Карл Третий, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступили с речами, в которых отдали должное воинам, сражавшимся во Второй мировой войне.

Президент США Джо Байден в речи по случаю дня высадки союзных сил в Нормандии во Второй мировой войне напомнил о важности защиты демократии и российском вторжении в Украину.

Президент США сравнил объединение сил союзников в 1944 году с нынешними усилиями альянса НАТО по поддержке Украины.

«Мы знаем темные силы, с которыми эти герои сражались 80 лет назад. Они никогда не угаснут. Агрессия и жадность, желание доминировать и контролировать, менять границы силой. Они вечны. Борьба между диктатурой и свободой бесконечна. Здесь, в Европе, мы видим яркий пример: Украина подверглась вторжению тирана, стремящегося к господству. Украинцы сражаются с необычайной храбростью, неся большие потери, но не отступают. Соединенные Штаты и НАТО — а также коалиция из более чем 50 стран — твердо стоят на стороне Украины. Мы не отступим.

Не заблуждайтесь, мы не склонимся, мы не можем сдаться агрессорам, это просто немыслимо. Если мы это сделаем, свобода будет покорена, вся Европа окажется под угрозой. И не сомневайтесь: автократы мира пристально следят за тем, что происходит в Украине», — сказал Джо Байден.