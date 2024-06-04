Израильские военные нанесли удар по зданию школы в Газе, принадлежащей ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), передает Би-би-си.

Представители ЦАХАЛ заявили, что там находился командный пункт ХАМАС и ударом уничтожены боевики, причастные к нападению 7 октября. Однако палестинские СМИ сообщают, что в результате удара погибли не менее 27 человек, искавших там убежище.

Местные журналисты рассказали Би-би-си, что израильский военный самолет выпустил две ракеты по помещениям на верхнем этаже школы в лагере беженцев «Нусейрат».

Глава медиа-службы ХАМАС Исмаил Аль-Тхавабта отверг заявления Израиля о том, что в этой школе в центре Газы был спрятан командный пункт группировки.

«Они используют ложь для общественного мнения с помощью фальшивых сфабрикованных историй, чтобы оправдать жестокое преступление, которое она совершила против десятков перемещенных лиц», — заявил Тхавабта агентству Reuters.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что истребители нанесли «точный удар по лагерю ХАМАС, расположенному в школе БАПОР в районе «Нусейрат», и были уничтожены «террористы ХАМАС» и «Исламского джихада», участвовавшие в нападении на юг Израиля 7 октября прошлого года.

Израильские военные заявили, что перед ударом истребителей военные приняли меры, чтобы снизить риск для гражданского населения.