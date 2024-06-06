Стартовали продажи Honor 200 Lite с «немерцающим» AMOLED-экраном и 108-Мп камерой

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Мировой технологический бренд HONOR объявил о запуске совершенно новой модели HONOR 200 Lite в Азербайджане. Впечатляющие возможности портретной съемки Оснащенный мощной системой из трех камер основной модуль HONOR 200 Lite превосходно справляется с портретной съемкой, позволяя пользователям делать потрясающие снимки с исключительной детализацией. Система состоит из основной камеры на 108 МП, широкоугольной камеры с датчиком глубины на 5 МП и макро камеры на 2 МП. В дополнение к впечатляющему основному модулю HONOR 200 Lite оснащен 50-мегапиксельной фронтальной камерой, которая отлично проявляет себя в различных условиях освещения. Благодаря автоматическому переключению FOV между 1х и 0,8х, HONOR 200 Lite позволяет пользователям снимать потрясающие групповые селфи с изумительной детализацией заднего фона. Кроме того, в HONOR 200 Lite встроена подсветка для селфи, которая создает художественные световые эффекты, оживляя захватывающие 3D-портреты. С HONOR 200 Lite пользователи могут с уверенностью делать эпические селфи, которые продемонстрируют их индивидуальность в каждом снимке.

Сверхъяркий дисплей для непревзойденного визуального восприятия HONOR 200 Lite, оснащенный 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с функцией защиты зрения и ультратонкими рамками, подарит пользователям захватывающие впечатления от просмотра. Благодаря частоте обновления 90 Гц, дисплей обеспечивает плавность движений и улучшенный отклик для более активного интерфейса. Пиковая HDR-яркость в 2000 нит четко передает цвета, обеспечивая при этом отличное изображение даже в условиях яркого внешнего освещения, что позволяет пользователям легко читать сообщения или просматривать контент в любое время и в любом месте. Благодаря встроенному безрисковому PWM регулированию яркости в диапазоне 3240 Гц, устройство эффективно минимизирует нагрузку на глаза пользователя в условиях низкой освещенности. Подтвержденный сертификатом TÜV Rheinland отсутствия мерцания HONOR 200 Lite создан для удовлетворения потребностей пользователей, которые проводят много часов за экранами устройств.

Стильный дизайн и повышенная прочность Обладая ультратонким дизайном, HONOR 200 Lite сочетает в себе элегантность, удобство и долговечность, представляя пользователям прочное устройство с привлекательной эстетикой. Благодаря толщине всего 6,78 мм и легкому корпусу весом всего 166 г, HONOR 200 Lite обеспечивает максимальную мобильность в течение всего дня. Прочность HONOR 200 Lite подтверждена сертификатом 5 звезд от SGS по устойчивости к повреждениям при падении. Смартфон всесторонне защищен от случайных падений с высоты до 1,65 м, обеспечивая при этом дополнительную уверенность пользователям.

Повышенная производительность аппаратного обеспечения для оптимальной продуктивности HONOR 200 Lite оснащен 8 ГБ оперативной памятью и вместительным накопителем на 256 ГБ. В устройстве также реализована технология HONOR RAM Turbo (8 ГБ+8 ГБ), которая оптимизирует сохранение файлов за счет перемещения части флеш-памяти в оперативную. Процессор MediaTek Dimensity 6080, в свою очередь, поддерживает впечатляющие возможности передачи изображения, высокоскоростное соединение 5G, а также плавные и яркие переходы на экране.

Беспрерывный пользовательский опыт благодаря увеличенному времени автономной работы и MagicOS 8.0 Аккумулятор емкостью 4500 мАч позволяет HONOR 200 Lite поддерживать до 29 часов разговоров, 14 часов воспроизведения видео и 16 часов работы в браузере. HONOR 200 Lite работает под управлением новейшей операционной системы MagicOS 8.0 на базе Android 14 и включает в себя такие инновационные функции, как Magic Capsule, Magic Portal, HONOR Global Favorites Space, Shortcut и Parallel Space, обеспечивающие по-настоящему интуитивный пользовательский опыт.