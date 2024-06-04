Россия сжигает Часов Яр страшным оружием

Российские войска наносят удары по Часовому Яру Донецкой области при помощи термобарических боеприпасов, которые «уничтожают все», заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона.

«Враг применяет по городу Часов Яр реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами. Это такие боеприпасы, которые уничтожают и выжигают все на своем пути», - рассказал Волошин.

Он уточнил, что россияне хотят таким образом лишить украинских защитников мест, где они могут обороняться.

По его словам, ВС России не прекращает попыток прорыва в районе Часового Яра и ведет там активные обстрелы. За прошлую неделю оккупанты провели 8350 обстрелов позиций защитников. При этом сам Часов Яр россияне обстреляли 2300 раз.

6 июня в районе Часового Яра зафиксировано 1100 российских атак из минометов и артиллерии. По городу российская армия била 302 раза. Также авиация россиян по состоянию на утро 6 июня сбросила 5 управляемых авиационных бомб.

Как добавил Волошин, ВС РФ провели три штурма, в большинстве из них они применяют бронетехнику. Украинские защитники смогли ликвидировать 75 россиян, 92 - получили ранения.

Спикер подчеркнул, что бойцы ВСУ продолжают держать Часов Яр под своим контролем.