Отдел информации 18:39

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева по приглашению уполномоченного по информации и защите данных Албании Бесника Дервиши приняла участие в XV Международной конференции, в которой участвовали информационные комиссары из различных стран мира.

На первой сессии международной конференции на тему «Расширение прав и возможностей людей через доступ к информации: обеспечение прозрачности и инклюзивности в сотрудничестве» Сабина Алиева выступила с презентацией, в которой рассказала о деятельности по защите и обеспечению права на доступ к информации, проводимых просветительских мероприятиях в этой области, а также о особом внимании к защите прав уязвимых групп населения. Омбудсмен проинформировала участников о том, что в этом году страна будет принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и что в рамках этого мероприятия будет проведен международный симпозиум с участием омбудсменов и национальных институтов по правам человека зарубежных стран, где будут обсуждаться вопросы доступа к информации. В рамках визита омбудсмен провела встречи с министром юстиции Албании Улси Маньей, заместителем председателя парламента Эрмонелой Валикай Фелай и уполномоченным по информации и защите данных Бесником Дервиши.