Сабина Алиева на конференции в Албании фото
Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева по приглашению уполномоченного по информации и защите данных Албании Бесника Дервиши приняла участие в XV Международной конференции, в которой участвовали информационные комиссары из различных стран мира.
На первой сессии международной конференции на тему «Расширение прав и возможностей людей через доступ к информации: обеспечение прозрачности и инклюзивности в сотрудничестве» Сабина Алиева выступила с презентацией, в которой рассказала о деятельности по защите и обеспечению права на доступ к информации, проводимых просветительских мероприятиях в этой области, а также о особом внимании к защите прав уязвимых групп населения.
Омбудсмен проинформировала участников о том, что в этом году страна будет принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и что в рамках этого мероприятия будет проведен международный симпозиум с участием омбудсменов и национальных институтов по правам человека зарубежных стран, где будут обсуждаться вопросы доступа к информации.
В рамках визита омбудсмен провела встречи с министром юстиции Албании Улси Маньей, заместителем председателя парламента Эрмонелой Валикай Фелай и уполномоченным по информации и защите данных Бесником Дервиши.
На этих встречах Алиева подробно рассказала о деятельности аппарата омбудсмена, о проделанной работе в области обеспечения права на доступ к информации, о расширении мандата в результате последних изменений в Конституционный закон об Омбудсмене. Омбудсмен также упомянула о проводимых реформах в области прав человека в стране, подчеркнув тесное взаимодействие омбудсмена с парламентом в вопросах совершенствования законодательства и участие в заседаниях парламентских комитетов. Алиева также отметила активное участие женщин в процессе принятия решений в стране и их работу на различных высоких должностях.
Также было рассказано о визитах, проводимых в учреждения, из которых люди не могут покинуть их по собственной воле, включая образовательные, медицинские и пенитенциарные учреждения, а также о данных рекомендациях в рамках деятельности омбудсмена как национального превентивного механизма.
Омбудсмен Сабина Алиева сообщила, что мины, заложенные Арменией на наших территориях за почти тридцатилетний период оккупации, сейчас серьезно препятствуют масштабным восстановительным работам в этих районах и возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные места, представляя серьезную угрозу жизни и здоровью гражданских лиц. Кроме того, было отмечено, что в военный и послевоенный периоды омбудсмен проводила фактологические миссии на освобожденных от оккупации территориях, направляла соответствующие отчеты, обращения и заявления в международные организации, национальные институты по правам человека и иностранным омбудсменам, а копии отчетов по фактологическим миссиям были переданы официальным лицам этих государств.
Омбудсмен также отметила, что положительный опыт сотрудничества между двумя странами внесет вклад в эффективную защиту и обеспечение прав и свобод человека.
Следует отметить, что в рамках визита Сабина Алиева и Бесник Дервиши подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития двустороннего сотрудничества в области прав человека и права на доступ к информации.