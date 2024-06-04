Россия собралась проводить учения у границ США

Россия может провести военные учения у границ США в Карибском море, сообщает CBS News со ссылкой на американского чиновника.

Источник утверждает, что Россия начнет военно-морские и военно-воздушные учения в Карибском бассейне в ближайшие недели.

Власти США предполагают, что учения могут быть ответом на поддержку Украины и учения НАТО. Российские корабли могут зайти в порты Кубы и Венесуэлы.