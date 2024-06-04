Россия создает новый округ из захваченных территорий

В России в ближайшее время будет создан «новый федеральный округ из четырех новых регионов» – Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Об этом заявил так называемый «губернатор Запорожской области» Евгений Балицкий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», – сказал Балицкий.

Он добавил, что «вопрос прорабатывается на федеральном уровне».