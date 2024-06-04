Германия разработала план на случай войны

Правительство Германии разработало новый план на случай войны. Он предусматривает возможную эвакуацию населения, обязательную службу для призывников и многое другое, пишет издание Bild.

Отмечается, что немецкое правительство представило новый военный план под названием "Рамочная директива по общей обороне". В документе прописаны меры, которые должны быть приняты во время военного конфликта.

План предусматривает, что в случае войны возвращается обязательная служба для призывников. Это означает, что граждане могут быть призваны в армию в любое время.

Также, согласно плану, войска НАТО должны быть переброшены через всю страну на восточный фланг, где также будут находиться силы Бундесвера.

Кроме этого, власти могут обязать компании производить товары только для нужд обороны.

"Власти могут отдать приказ о срочной эвакуации из некоторых районов страны. При этом запрещено разделять семьи", - пишут журналисты.

Также подвальные помещения, подземные автостоянки и станции метро должны использоваться как временные бункеры для населения.