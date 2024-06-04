Байрамов поговорил с главой МИД Швейцарии
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и федеральным министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом, сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, геополитическая ситуация в Европе, а также работа, проделанная в рамках президентства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Собеседники, как сообщается, обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.