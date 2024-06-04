Полмиллиона российских солдат у украинской границы

Россия сконцентрировала на временно оккупированных территориях и вдоль границ Украины более 500 тысяч личного состава. Об этом заявил соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый.

«Если говорить в целом, то враг сконцентрировал большое количество своих сил на всей оккупированной территории и вдоль границ, эта цифра составляет более 500 тыс. человек. Это достаточно большая группировка», - заявил он.

По словам аналитика, в начале полномасштабного вторжения эта цифра составляла около 170 тыс. человек.

«Если говорить о концентрации противника вдоль северных границ, то это тоже не секрет, она есть и была все это время. И в районе Харьковщины видим в определенной степени реализацию концентрации сил захватчиков», - прокомментировал соучредитель и аналитик DeepState.

В районе Сумской области, как отметил Погорелый, российские войска «ездят, перемещаются, концентрируются, однако дальше информационного давления это не заходит».

«Конечно, это все в первую очередь является информационным моментом, чтобы держать определенные подразделения вдоль границы, чтобы быть постоянно в напряжении, дестабилизировать обстановку. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий, готовиться, выстраивать оборону, эвакуировать население, реагировать на перемещение противника и наносить поражение при любой угрозе, в первую очередь этим занимаются Силы обороны, которые находятся на позициях, и общество, которое помогает нашим бойцам», - резюмировал аналитик DeepState.