Россия хочет помочь Азербайджану в Карабахе

Участие российских компаний в восстановлении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана является «перспективным треком экономического сотрудничества». Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе делового диалога Россия - Азербайджан, прошедшего в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что Азербайджан уделяет приоритетное внимание восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, и «потенциал российского бизнеса здесь может быть востребован».

Галузин подчеркнул, что обе страны активно взаимодействуют в рамках проекта «Север-Юг» и выразил уверенность, что «Россия и Азербайджан могут внести вклад в формирование этой важнейший транспортной артерии, которая соединит часть РФ и Северной Европы с Индийский океаном и Персидским заливом».