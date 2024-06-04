«Естественно, мы уже предложили армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения совместно обратились в ОБСЕ для ликвидации Минской группы. В Минской группе нет необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать. Осталось де-юре. Юридически это отменить, и это покажет то, насколько искренней была Армения. Если Армения предпочитает сохранение Минской группы, значит, их территориальные претензии к нам продолжаются», - подчеркнул глава государства.

*** 20:52

Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами, подписаны соответствующие документы. В то же время обе страны активно работают во многих сферах, сказал президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

«Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе, и в некоторых случаях, когда в адрес Азербайджана выдвигаются необоснованные обвинения, Венгрия первой встает на нашу защиту. Знаю, что из-за этого Венгрия тоже сталкивается с давлением со стороны некоторых европейских стран. Однако принципиальная позиция Венгрии, которая находится на стороне справедливости, ее уважительное отношение к международному праву, значительно повышают ее международный авторитет», - отметил глава государства.