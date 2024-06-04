Россия научит русскому языку детей карабахских армян. К чему это?

В Армении начинает действовать летний лагерь по обучению русскому языку для детей армян, переехавших из Карабаха. Как сообщает ТАСС, комплексную программу разработала «Российская гуманитарная миссия».

Как указано на официальном сайте, «Российская гуманитарная миссия» — неправительственная организация, миссией которой является «осуществление международной гуманитарной деятельности». Ее деятельность поддерживается «Россотрудничеством».

Кстати, в феврале этого года организация начала международный конкурс «Русский язык в СНГ – новые горизонты» для учителей русского языка и литературы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Конкурс финансируется за счет гранта президента России и продолжается в настоящее время.