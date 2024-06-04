Россия научит русскому языку детей карабахских армян. К чему это?
В Армении начинает действовать летний лагерь по обучению русскому языку для детей армян, переехавших из Карабаха. Как сообщает ТАСС, комплексную программу разработала «Российская гуманитарная миссия».
Как указано на официальном сайте, «Российская гуманитарная миссия» — неправительственная организация, миссией которой является «осуществление международной гуманитарной деятельности». Ее деятельность поддерживается «Россотрудничеством».
Кстати, в феврале этого года организация начала международный конкурс «Русский язык в СНГ – новые горизонты» для учителей русского языка и литературы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Конкурс финансируется за счет гранта президента России и продолжается в настоящее время.
Сообщается, что «детей из бывшего Нагорного Карабаха ждут ежедневные занятия по русскому языку, на которых будут использоваться игровые обучающие инструменты для развития навыков говорения, чтения и т. д».
В рамках творческой программы учащиеся будут работать в театральной студии и заниматься изобразительным искусством. Уроки проведут педагоги и психологи.
Первая языковая школа, приуроченная к 225-летию Александра Пушкина, начнет работу в Котайкской области Армении седьмого сентября, ее участниками станут пятьдесят детей в возрасте от девяти до тринадцати лет. Обучение продлится в течение двадцати дней.
Проект реализуется при поддержке Русского дома в Ереване и финансовом участии госкорпорации «Росатом». В прежние годы РГМ провело ряд мероприятий в Армении, направленных на повышение уровня преподавания русского языка. В прошлом году организация передала армянской стороне более пятидесяти трех тысяч учебников на русском языке и гуманитарную помощь для переселенцев из Карабаха.
Напомним также, что на днях стало известно о планах России открыть консульство в Ханкенди до конца года. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Григорий Карасин на встрече с председателем комитета по международным связям Милли Меджлиса Азербайджана Самедом Сеидовым в Москве.