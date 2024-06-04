Алиев: Пока Армения не изменит Конституцию, мира не будет

"Конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя Конституция Армении остается неизменной, просто невозможно", - сказал Алиев.

По его словам, когда Азербайджан ставит этот вопрос, это не означает, что Баку вмешивается во внутренние дела Армении. "Абсолютно нет, но это касается нас. Мы не можем заключить с Арменией мирное соглашение в то время, когда они имеют территориальные претензии к нам", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев отметил, что у Азербайджана никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению.

"Это у них [Армении] были территориальные претензии к нам. Это в их декларации о независимости, которая потом стала частью их Конституции, есть территориальные претензии к Азербайджану", - добавил он.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что Армении необходимо полностью отказаться от идей реваншизма:

"А мы видим, что такие идеи существуют, и не только среди оппозиции, но и среди правящей группировки. Азербайджанская сторона настроена на конструктивную работу по согласованию всех пунктов мирного договора в соответствии с Уставом ООН и международным правом".