Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Запад, «очевидно, будет убирать украинского лидера Владимира Зеленского».

Президент России Владимир Путин во время встречи с иностранными журналистами 5 июня заявил, что «на избавление от Владимира Зеленского может потребоваться год». Он отметил, что «Россия знает наверняка требования США по отношению к украинскому руководству».

«Сначала Киев заставят понизить мобилизационный возраст до 18 лет. Потом от Зеленского избавятся. Чтобы это все это сделать, мне кажется, нужен год. До весны, до начала как минимум следующего года, его будут терпеть, а когда он все сделают, скажут: «До свидания», - заявил Путин.